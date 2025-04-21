News
"Lynyrd Skynyrd: Celebrating 50 Years - Live At The Ryman" erscheint auf Blu-ray Disc
21.04.2025 (Karsten Serck)
Forntierts veröffentlicht "Lynyrd Skynyrd: Celebrating 50 Years - Live At The Ryman" auf Blu-ray Disc. Das Live-Konzert im Ryman Auditorium von Nashville aus dem Jahr 2022 erscheint am 27.06.2025 auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist die Dokumentation "Celebrating 50 Years Of Lynyrd Skynyrd" dabei.
- Lynyrd Skynyrd: Celebrating 50 Years - Live At The Ryman [Blu-ray] bei Amazon.de
- Lynyrd Skynyrd: Celebrating 50 Years - Live At The Ryman [Blu-ray] bei jpc.de
Tracklist
What's Your Name
Workin' For Mca
You Got That Right
I Know A Little
Down South Jukin
That Smell
Cry For The Bad Man
Saturday Night Special
Tuesday's Gone
Red White And Blue
Simple Man
Three Steps
Call Me The Breeze
Sweet Home Alabama
Freebird
