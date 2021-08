News

"Monster Hunter" ohne Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray 3D

Constantin Film hat die finalen Details zu "Monster Hunter" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc bekannt gegeben. Während die bereits von Sony in einigen Ländern erhältliche Ultra HD Blu-ray mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet ist, wird die deutsche Version lediglich über deutschen und englischen DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray verfügen.

Die Capcom Videogame-Verfilmung von Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich soll ab dem 14.10.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich sein. Die Blu-ray Disc wird neben der 1080p 2D-Version auch die 3D-Version enthalten und in dieser Form auch bei der Ultra HD Blu-ray dabei sein. Die Blu-ray Disc erscheint auch als Steelbook.

Seit Anfang Juli sind bereits alle "Resident Evil"-Filme in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.

Monster Hunter (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton:

Deutsch, Englisch (DTS HD 5.1),

Deutsche Hörfilmfassung (Dolby Digital 2.0)

Extras:

The Monster Hunters (ca. 8 Min.)

For The Players: Game to Screen (ca. 6 Min.)

Monstrous Arsenal (ca. 5 Min.),

Deleted Scenes (ca. 3 Min.), Interviews (ca. 26 Min.)

