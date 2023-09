News

Mobile Fidelity veröffentlicht weitere "UltraDisc One-Step SuperVinyl"-Editionen

Das High End-Label Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) veröffentlicht weitere Alben als "UltraDisc One-Step SuperVinyl"-Sonderedition. In diesem Jahr sollen voraussichtlich noch "Cannonball Adderley: Somethin' Else" (06.10.), "Van Halen: Van Halen" (01.12.) sowie Anfang 2024 "Joni Mitchell: Blue" (05.01.) als "Original Master Recording"-Edition erscheinen. "Cannonball Adderley: Somethin' Else" ist auch bereits als SACD vorbestellbar.

Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer). Außerdem erscheinen die meisten Alben mit 45 RPM auf zwei 180 Gramm-Schallplatten.

In der "UltraDisc One-Step"-Reihe wurden zuvor u.a. "Eagles: Hotel California", Michael Jacksons "Thriller" und das "I, Robot"-Album von The Alan Parsons Project veröffentlicht.

