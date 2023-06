News

Horror-Thriller "The Black Demon" im Oktober auf Blu-ray Disc

SquareOne und Leonine veröffentlichen im Oktber "The Black Demon" auf Blu-ray Disc & DVD. Der Horror-Thriller von "Get the Gringo" und "Rambo: The Last Blood"-Regisseur Adrian Grünberg über einen "Megalodon"-Monster-Hai auf einer Bohrinsel in Mexico erscheint am 20.10.2023 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Zum Bonus-Material liegen noch keine Details vor.

