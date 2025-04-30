"Mississippi Burning" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Capelight veröffentlicht "Mississippi Burning" im September auf Ultra HD Blu-ray. Alan Parkers Thriller-Drama mit Gene Hackman, Willem Dafoe und Frances McDormand aus dem Jahr 1988 soll am 19.09.2024 als Ultra HD Blu-ray-Premiere im Mediabook erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar sowie auf einer Bonus-Blu-ray zahlreiche Hintergrund-Featurettes und Interviews geplant.
Update: "Mississippi Burning" erscheint am 26.06.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray sowie parallel auch einzeln auf Blu-ray Disc.
Mississippi Burning (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 1,85:1 (Dolby Vision, HDR10), 1,85:1 (1080p)
Ton: Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial: Audiokommentar von Regisseur Alan Parker
Bonus-Blu-ray:
Durch den Sturm hindurch – Ein Interview mit Regisseur Alan Parker, In Erinnerung an Mississippi Burning – Ein Interview mit Schauspieler Willem Dafoe - Unter Beschuss – Ein Interview mit Drehbuchautor Chris Gerolmo - Die Verfilmung eines wahren Mordfalls - Ein Film gegen das Vergessen - Im Profil: Alan Parker - Im Profil: Gene Hackman - Ausschnitte aus Interviews mit Alan Parker, Gene Hackmann und Willem Dafoe - Originalkinotrailer - US-Kinotrailer - Deutscher Trailer, 24-seitiges Booklet.
