Panasonic stellt kabellose RB-F10 Open-Ear-Kopfhörer vor
Bildquelle: Panasonic
Kompaktheit und hoher Tragekomfort stehen beim neuen Open-Ear-Kopfhörer von Panasonic besonders im Fokus. Wie eine Brille sollen sich die RB-F10 mit flexiblen Bügeln an die Form der Ohren anpassen und sitzen oberhalb des Gehörgangs. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit sieben Stunden an, im Case stecken weitere 18 Stunden. Für die kabellose Signalübertragung ist Bluetooth 5.4 integriert. Dazu gibt es zwei Mikrofone für Anrufe samt Beamforming und ENC (Environmental Noise Cancelling), um die Stimme von Hintergrundgeräuschen zu isolieren und klare Anrufe zu ermöglichen. Die RB-F10 sind mit Google Assistant und Siri kompatibel und IPX4 spritzwassergeschützt. Als Treiber sind große 17x12mm Einheiten verbaut. Berührungssensoren auf beiden Seiten sollen für hohen Bedienkomfort sorgen.
Die RB-F10 Kopfhörer von Panasonic sind wahlweise in Schwarz oder Beige erhältlich. Sie sind ab sofort für 89,99€ UVP im führenden Elektrofachhandel, bei Amazon und im Panasonic Online Store erhältlich.
