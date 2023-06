News

Microsoft: Xbox Series X & Game Pass werden teurer

Microsoft kündigt eine Preiserhöhung für die Xbox Series X an. Gegenüber "The Verge" erklärte ein Microsoft-Sprecher, dass die Xbox Series X ab dem 1. August in vielen Regionen teurer werden soll. In den meisten europäischen Ländern wird dann der offizielle Verkaufspreis bei 550 EUR liegen. Das entspricht einer Preiserhöhung von rund 50 EUR.

Neben der Xbox Series X-Konsole wird auch das Xbox Game Pass-Abo teurer. Hier steigt der Preis für Neu-Abonnenten ab dem 6. Juli von 12,99 auf 14,99 EUR. Für bestehende Abos soll die Preiserhöhung in Deutschland erst ab dem 13. September erfolgen. Der Verkaufspreis für die Xbox Series S soll voerst nicht angepasst werden.

