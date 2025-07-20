News

Microsoft beendet Film & Serien-Streaming-Angebot

Microsoft bietet seit dem 18. Juli 2025 keine Filme oder Fernsehsendungen mehr zum Kauf oder zur Miete an. Das Streaming-Angebot für die Xbox und im Microsoft Store wurde eingestellt. Bestandskunden sollen weiterhin auf ihre zuvor erworbenen Inhalte auf Windows- und Xbox-Geräten zugreifen können und für Windows-Kunden soll auch die Downloadfunktion weiterhin nutzbar sein. Deswegen wird auch keine Erstattung angeboten.

Für neue Filme & Serien verweist Microsoft auf Streaming-Angebote wie Amazon Prime Video und Apple TV. Darüber hinaus können natürlich auch Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-rays über die Konsolen mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk abgespielt werden.

