Michael Bays "Ambulance" erscheint als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht Michael Bays "Ambulance" laut ersten Handelsinformationen als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

"Ambulance" soll am 24.03.2022 in den deutschen Kinos starten. Der Action-Film wurde mit RED-Kameras in 6K und 8K-Auflösung gedreht und erscheint voraussichtlich im 2. Halbjahr auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD.

