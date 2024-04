News

MFSL-Sondereditionen im Angebot bei jpc.de

Bei jpc.de sind derzeit einige Sondereditionen des High End-Labels Mobile Fidelity zu reduzierten Preisen erhältlich. So gibt es z.B. die "Ultra Disc One Step Vinyl"-Ausgaben von The Alan Parsons Project: I Robot und Bruce Springsteen: Greetings From Asbury Park N. J. jeweils für 99,99 EUR.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.