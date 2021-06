News

"MATERA" Heimkino-Serie von Sofanella im neuen Showroom

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die Heimkino-Sofa-Serie MATERA jetzt in einem weiteren Showroom. Das Sofa steht als 3-Sitzer ab sofort auch bei Cinemike in Simmerath zum Probesitzen bereit. Alle Infos zu den aktuellen Vorführ-Möglichkeiten der Sofanella-Sofas bei Cinemike und zahlreichen weiteren Showrooms in ganz Deutschland sind auf der Sofanella-Website in der Showroom-Übersicht zu finden.

Die MATERA Heimkino-Sofas zeichnen sich neben ihrem klassisch-gediegenem Design auch durch die Vielfalt an verfügbaren Modellvarianten vom kompakten Zweisitzer bis zum großen Viersitzer und verschiedenen Material- und Farbvarianten aus, so dass vom kleinen Wohnzimmer bis zum großen Heimkino-Raum für jeden Anspruch und Geschmack das richtige Sofa dabei ist.

Alle Modelle der MATERA-Serie verfügen über Armlehnen mit integriertem Getränkehalter und elektrisch verstellbaren Kopf- und Fußteilen, mit denen an jedem Platz die ideale Relaxposition für den Filmabend eingestellt werden kann. Die Kopflehnen an jedem Sitz lassen sich ebenso auf Knopfdruck in die gewünschte Position bringen. Die Einstellknöpfe für die Sitzsteuerung sind bequem erreichbar auf der Innenseite der Armlehnen untergebracht. Dort befindet sich auch an jedem Platz ein eigener USB-Anschluss, über den z.B. ein Smartphone während des Films aufgeladen werden kann.

Die MATERA-Sofas gibt es in verschiedenen Ausführungen als miteinander kombinierbare Zwei-Sitzer, Drei-Sitzer, Drei-Sitzer mit Partnersitz sowie als Viersitzer oder Viersitzer mt Partnersitz. Die Sofas werden sowohl mit Leder- oder Stoffbezug sowie in verschiedenen Farbvarianten angeboten.

Sofanella bietet seinen Kunden vor dem Kauf auch die Zusendung von Farbmustern an, damit sich diese von der Stoff- und Lederqualität überzeugen können. Im Sofanella Online-Shop sind neben der MATERA-Serie auch noch zahlreiche weitere Komfort-Sitzmöbel erhältlich, die individuell zur Einrichtung von Wohnzimmer und Heimkino kombiniert werden können.

www.sofanella.de

