News

Marvel veröffentlicht ersten "Ms. Marvel"-Trailer

Marvel hat den ersten Trailer für "Ms. Marvel" veröffentlicht. Die neue Streaming-Serie mit Iman Vellani in der Rolle der Superheldin Kamala Khansoll soll ab dem 08.06.2022 exklusiv bei Disney+ zu sehen sein:

Bereits Ende März startet die Marvel-Serie "Moon Knight" bei Disney+.

Im Kino geht es im Marvel-Universum ab Mai mit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" weiter. Fürs Heimkino wurde im Februar "Eternals" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Im April erscheint von Sony außerdem "Spider-Man: No Way Home" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.