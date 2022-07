News

Marvel: "Thor: Love and Thunder" spielt bereits über 300 Millionen Dollar ein

Marvel hat mit "Thor: Love and Thunder" bereits am ersten Wochenende ein Einspielergebnis von 302 Millionen Dollar erzielen können. Davon entfallen rund 143 Millionen auf die USA und 159 Millionen auf den Rest der Welt.

Dem neuen "Thor"-Film von Taika Waititi mit Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe und Natalie Portman ist nach "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" am ersten Wochenende der erfolgreichste Kinostart des Jahres 2022 gelungen und landet in den derzeit von "Top Gun: Maverick" angeführten weltweiten Jahrescharts bereits auf dem 10. Platz.

Die Heimkino-Veröffentlichung von "Thor: Love and Thunder" auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc wird voraussichtlich im Herbst erfolgen. Sehr wahrscheinlich wird das Marvel-Abenteuer ebenso wie bereits "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" schon etwas früher bei Disney+ zu sehen sein.

