Marvel: Die Film und Serien-Neuheiten der "Multiverse Saga" bis 2025

Marvel hat am Wochenende auf der Comic Con in San Diego eine ganze Reihe von Filmen und Serien für die MCU-Phase 5 und 6 angekündigt, die als "Multiverse Saga" in den nächsten Jahren im Kino und bei Disney+ zu sehen sein werden. Hier sind die vorgestellten Neuheiten im Überblick:

2022

She-Hulk: Attorney at Law (ab 17.08.2022 bei Disney+)

Black Panther: Wakanda Forever (ab 11.11.2022 im Kino)

2023

Secret Invasion (ab Frühjahr 2023 bei Disney+)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (ab 17.02.2023 im Kino)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (ab 05.05.2023 im Kino)

Echo (ab Sommer 2023 bei Disney+)

Loki - Staffel 2 (ab Sommer 2023 bei Disney+)

Blade (ab 03.11.2023 im Kino)

Ironheart (ab Herbst 2023 bei Disney+)

Agatha: Coven of Chaos (ab Winter 2023 bei Disney+)

2024

Daredevil: Born Again (ab Frühjahr 2024 bei Disney+)

Captain America: New World Order (ab 03.05.2024 im Kino)

Thunderbolts (ab 26.07.2024 im Kino)

Fantastic Four (ab 08.11.2024 im Kino)

2025

Avengers: The Kang Dynasty (ab 02.05.2025 im Kino)

Avengers: Secret Wars (ab 07.11.2025 im Kino)

