"Marillion - Holidays in Eden" als "Deluxe Edition" auf CD, LP und mit DTS HD MA 5.1-Mix auf Blu-ray Disc (Update)

Marillion veröffentlichen im September ihr Album "Holidays in Eden" aus dem Jahr 1991 in einer neuen "Deluxe Edition" auf CD, LP und Blu-ray Disc. Das Album wurde für die Neuauflage 2022 von Stephen W Tayler neu abgemischt.

Die Veröffentlichung von "Holidays in Eden" ist als 3 CD-Set mit Blu-ray Disc sowie als 4 x 180 Gramm Vinyl-Set geplant. Zusätzlich zum Studio-Album ist bei den CD und LP-Sets auch ein Marillion Live-Konzert aus dem Hammersmith Odeon vom 30.09.1991 dabei.

Die Blu-ray Disc enthält einen 48 kHz/24 Bit Stereo-Mix und neue Surround-Abmischungen im LPCM 5.1 und DTS HD MA 5.1-Format.

Zusätzlich sind auf der Blu-ray Disc noch die Making of-Dokumentation "Pain And Heaven" (85 min.) sowie ein "Rockpalast" TV-Mitschnitt und Promo-Videos für " Cover My Eyes", "No One Can" und "Dry Land" dabei.

Die "Deluxe Editionen" von "Holidays in Eden" sollen ab dem 16.09.2022 im Handel erhältlich sein.

Update: Die Deluxe-Editionen von "Holidays in Eden" sind jetzt auch bei Amazon.de vorbestellbar.

