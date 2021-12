News

"Marillion - An Hour Before It's Dark" mit DTS HD MA 5.1-Mix auf Blu-ray Disc

Marillion veröffentlichen im März ihr neues Album "An Hour Before It's Dark" parallel zur CD auch auf Blu-ray Disc. Diese enthält neben einem 96 kHz 24 bit WAV Hi-Res Stereo Mix auch einen DTS HD MA 5.1-Mix sowie als Bonus-Material u.a. eine Making of-Dokumentation. Das Album wird auch als DVD/CD-Edition mit DTS 5.1-Mix angeboten.

"Marillion - An Hour Before It's Dark" soll ab dem 04.03.2022 im Handel erhältlich sein.

