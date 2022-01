News

Magnat: Sounddeck 160 direkt beim Hersteller für 239 anstatt 399 EUR

Auch, wenn Sounddecks, auf denen man den TV abstellen kann, sicherlich nicht mehr DAS Trendprodukt sind, so dürften sich trotzdem weiterhin einige Liebhaber für diese Gerätespezies finden. Zumal es sich um eine All-In-One-Lösung handelt - ein externer zusätzlicher Subwoofer ist nicht nötig, sodass man mit sehr geringem Platzbedarf auskommt. Vor allem dann dürften solche Geräte noch Interesse wecken, wenn sie deutlich reduziert sind wie das Magnat Sounddeck 160. Dieses ist aktuell direkt beim Hersteller für schmale 239 anstatt für 399 EUR zu haben. 110 Watt Dauerleistung, 220 Watt Spitzenleistung, optischer und koaxialer Digitaleingang, Bluetooth mit aptX sowie HDMI für die einfache Verbindung mit dem Fernsehgerät sind vorhanden. Ebenso finden sich DSP-Modi für Filmton und Musik in der Ausstattungsliste des elegant auftretenden Devices. Ferner ist ein EQ-Modus für eine optimierte Sprachverständlichkeit mit an Bord. Die Bestückung besteht aus 4 x 45 mm Mitteltönern, 2 x 20 mm Hochtönern und einem großen 140 mm messenden Subwoofer-Chassis.

