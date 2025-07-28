News

"Madonna: Veronica Electronica" erscheint auf CD & Vinyl-LP

28.07.2025 (Karsten Serck)

Warner Music veröffentlicht "Madonna: Veronica Electronica" als limitierte Vinyl-Edition im "Black & Silver"-Look. Das Remix-Album mit acht Songs des Albums "Ray of Light" sollte eigentlich bereits 1998 erscheinen, blieb dann nach dem Erfolg des Originalalbums aber doch bislang unveröffentlicht. Die Schallplatte enthält neu bearbeitete Versionen von Club-Remixen von Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT und Victor Calderone sowie die bislang unveröffentlichte Original-Demo-Aufnahme von "Gone, Gone, Gone". Der Verkaufsstart von "Veronica Electronica" ist für den 25.07.2025 geplant.

"Veronica Electronica" erscheint am 10.10.2025 auch auf CD und als "Clear Vinyl"-Edition.

Tracklisting

Side A

1.“Drowned World/Substitute For Love” – BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit
2.“Ray Of Light” – Sasha Twilo Mix Edit
3.“Skin” – The Collaboration Remix Edit  
4.“Nothing Really Matters” – Club 69 Speed Mix Meets The Dub

Side B

1.“Sky Fits Heaven” – Victor Calderone Future New Edit
2.“Frozen” – Widescreen Mix and Drums
3.“The Power Of Good-Bye” – Fabien's Good God Mix Edit
4.“Gone, Gone, Gone” – Original Demo Version 

bereits erhältlich:

