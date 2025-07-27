News

Neuer Trailer zum Stephen King-Thriller "The Long Walk - Todesmarsch" online

LionsGate hat einen neuen Trailer für "The Long Walk - Todesmarsch" veröffentlicht:

Die Verfilmung des Stephen King-Thrillers läuft ab dem 11.09.2025 im Vertrieb von Leonine in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 24.12.2025 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

Offizielle Synopsis:

Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger – THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden „Long Walk“. Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

