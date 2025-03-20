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Luxman präsentiert neue Phonovorstufe E-07

Bildquelle: Luxman

Luxman feiert 100-jähriges Jubiläum und feiert den Geburtstag mit der E-07 Phonovorstufe, die moderne Technik mit jahrzehntelanger Tradition kombinieren soll. Hohe Nutzerfreundlichkeit, Kompatibilität mit MM- und MC-Tonabnehmern und eine verlustfreie Signalverarbeitung zeichnen die Komponente im edlen Aluminiumgehäuse unter anderem aus. Neben dem symmetrischen MC-Eingang ist die vollsymmetrische, duale Mono-Architektur, die für exzellente Kanaltrennung und hohe Detaillierung sorgt, ein echtes Highlight. Die Verstärkerschaltung basiert auf einem NF-Typ Phono-Equalizer-Verstärker, der auf RIAA-Standard beruht. Die erste Verstärkerstufe nutzt vier parallel geschaltete FETs in einer unsymmetrischen Konfiguration. Diese spezifische Schaltung trägt laut Hersteller maßgeblich zu einer überdurchschnittlich hohen akustischen Performance, minimale Rauschentwicklung und enorme Signalreinheit bei.

Eine kompromisslose Stromversorgung mit drei unabhängigen Transformatoren für die separaten Kanäle und peripheren Schaltungen sorgt dafür, dass Lastschwankungen keine negativen Auswirkungen auf die anderen Schaltungsblöcke haben. Das Alu-Gehäuse ist vibrationsoptimiert, trägt zur mechanischen und elektrischen Abschirmung bei, und moderne Dämpfungstechniken sollen unerwünschte Resonanzen minimieren.

An Schnittstellen sind ein symmetrischer XLR-Eingang sowie zwei Cinch-Eingänge integriert. Für eine laut Luxman jederzeit optimale Tonabnehmer-Performance verfügt die Phono-Vorstufe über vier neue Moving Coil-Transformatoren, die auf unterschiedlichste Impedanzanforderungen von MC-Tonabnehmern abgestimmt sind.

Technische Highlights laut Hersteller:

Vollsymmetrische, duale Mono-Architektur für maximale Kanaltrennung

Präzise, passiv aufgebaute RIAA-Entzerrung

Separate MM- und MC-Verstärkerschaltungen

Individuell einstellbare Impedanz- und Kapazitätswerte:

MC-Lastimpedanz 4,7Ω / 10Ω / 40Ω / 100Ω / 300Ω / 1kΩ

MM-Lastimpedanz 34kΩ / 47kΩ / 56kΩ / 100kΩ

MM-Kapazitätsanpassung 0 / 100 / 220 / 320 pF

MC-Lastimpedanz 4,7Ω / 10Ω / 40Ω / 100Ω / 300Ω / 1kΩ MM-Lastimpedanz 34kΩ / 47kΩ / 56kΩ / 100kΩ MM-Kapazitätsanpassung 0 / 100 / 220 / 320 pF Verlustfreie Signalverarbeitung durch selektierte High-End-Bauteile

Vibrationsoptimiertes Aluminiumgehäuse

Verfügbarkeit und Preis

Der Luxman E-07 wird in Deutschland und Österreich über die IAD GmbH vertrieben und ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 6.490,00 Euro. Weitere Informationen gibt es unter:

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