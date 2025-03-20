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"Ju-On: The Curse 1 & 2" erscheinen auf Blu-ray Disc

Great Movies veröffentlicht "Ju-On: The Curse 1 & 2" auf Blu-ray Disc. Die beiden japanischen Horror-Filme erscheinen am 15.05.2025 im Doppelpack mit deutschem und japanischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

Die beiden später inszenierten "Ju-On: The Grudge"-Filme sind bereits seit Februar auch auf Ultra HD Blu-ray exklusiv im Plaion Shop erhältlich.

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