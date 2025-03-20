News

Horror-Thriller "Locked" mit Bill Skarsgard & Anthony Hopkins erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Leonine veröffentlicht "Locked" auf Blu-ray Disc. Der von Sam Raimi produzierte Horror-Thriller mit Bill Skarsgard und Anthony Hopkins über einen Autodieb, der die Rache des Besitzers zu spüren bekommt und im Auto eingesperrt wird, erscheint voraussichtlich am 01.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

Update: "Locked" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.