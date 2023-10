News

Luc Bessons "DogMan" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "DogMan" im Februar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Thriller von Luc Besson startet am 12.10.2023 in den deutschen Kinos und wird am 22.02.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc veröffentlicht. Das Mediabook wird mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Laut ersten Händler-Informationen soll die Ultra HD Blu-ray u.a. mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Offizielle Synopsis:

Bei einer Verkehrskontrolle wird Doug (Caleb Landry Jones), blutverschmiert und im Abendkleid, am Steuer eines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen. Beim Verhör auf der Polizeiwache berichtet er über Ereignisse, die so schockierend sind, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengen…

