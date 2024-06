News

DAB+: 2. bundesweites Digitalradio-Netz bekommt neue Sender

Antenne Deutschland erweitert das Sendernetz für den zweiten DAB+ Digitalradio "Bundesmux" am 1. Juni 2024 um acht neue Standorte in sechs Bundesländern. Im Juli kommt noch ein weiterer Standort in Bayern hinzu. Durch den Ausbau soll sich auch die Versorgung entlang einiger Autobahnen verbessern:

Neue Sender ab 01.06.2024



Hardberg 9B Kreis Bergstraße

Herscheid 9B Märkischer Kreis, A45

Kulpenberg 5D Kyffhäuserkreis, A38, B85

Landshut 12D Kreis Landshut, A92

Lüneburg 5D Kreis Lüneburg, B4, B209, B216

Passau Dommelstadl 12D Kreis Passau, A3

Visselhövede 5D Kreis Rotenburg, B440

Wittenberg 5D Kreis Wittenberg, B187

Neuer Sender ab 01.07.2024



Kreuzberg 5D Kreis Rhön-Grabfeld, B279

Folgende Sender sind derzeit im 2. nationalen DAB+ Programmpaket von Antenne Deutschland empfangbar:

80s80s

90s90s

Absolut BELLA

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut OLDIE

Absolut TOP

AIDAradio

Beats Radio

Brillux Radio

DRIVERSRADIO

NOSTALGIE

Oldie Antenne

ROCK ANTENNE

RTL RADIO

TOGGO Radio

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.