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"Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" und "Das Krokodil und sein Nilpferd" erscheinen auf Blu-ray Disc

WWE Film Klassiker veröffentlicht "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" und "Das Krokodil und sein Nilpferd" auf Blu-ray Disc. Die beiden Bud Spencer & Terence Hill-Filme erscheinen am 13.04.2025 jeweils als neu restaurierte deutsche und internationale HD-Fassung mit deutscher Synchro und Originalton in DTS HD MA 2.0 auf Blu-ray Disc.

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