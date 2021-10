News

Limitierte "Dune"-Steelbooks auch bei Amazon vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt ebenfalls die limitierten Steelbook-Sondereditionen von "Dune" als Blu-ray Disc und Blu-ray 3D zur Vorbestellung an. Das 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook wird zumindest bereits bei Amazon gelistet.

Denis Villeneuves Neuverfilmung des Science Fiction-Romans von Frank Herbert erscheint in Deutschland am 23.12.2021 fürs Heimkino. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor. Bereits ab dem 01.11. wird "Dune" in digitaler Form zum Kauf und Verleih angeboten.

Der David Lynch-Klassiker "Dune - Der Wüstenplanet" aus dem Jahr 1984 erscheint bereits am 14.10.2021 auf Ultra HD Blu-ray und wird als Steelbook & Mediabook erhältlich sein.

