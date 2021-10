News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" erscheint als limitierte Aston Martin-Sonderedition auf 4K Ultra HD Blu-ray

Der neue James Bond 007-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) erscheint in einer limitierten Aston Martin Ultra HD Blu-ray/Blu-ray Disc-Sonderedition. Diese enthält neben dem Film zusätzlich ein Aston Martin DB5-Modell und wird in Deutschland exklusiv bei Amazon.de. angeboten. In Anbetracht der bereits im Ausland angebotenen Varianten dieser Sonderedition dürfte auch hierzulande ein Preis im dreistelligen EUR-Bereich zu erwarten sein.

Mit der Hemkino-Veröffentlichung des neuen 007-Abenteuers mit Daniel Craig ist Anfang des kommenden Jahres zu rechnen. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

"Keine Zeit zu sterben" erscheint auch in mehreren Steelbook & Digibook-Sondereditionen geplant. Auch vom James Bond-Klassiker "Goldfinger" ist bereits für den 02.12.2021 ein neues Blu-ray Disc-Steelbook geplant.

alternativ:

bereits erhältlich:

