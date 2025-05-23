News

"Like A Complete Unknown" im Juni auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

23.05.2025 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "Like A Complete Unknown" im Juni auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Bob Dylan-Biopic von James Mangold mit Timothée Chalamet, Edward Norton und Elle Fanning erscheint am 06.06.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet während die Blu-ray Disc über einen englischen DTS HD MA 5.1-Mix verfügt. Die deutsche Synchronfassung wird bei beiden Blu-ray-Varianten im Dolby Digital 5.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und Making of-Feauturettes geplant.

