"Like A Complete Unknown" im Juni auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Disney veröffentlicht "Like A Complete Unknown" im Juni auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Bob Dylan-Biopic von James Mangold mit Timothée Chalamet, Edward Norton und Elle Fanning erscheint am 06.06.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet während die Blu-ray Disc über einen englischen DTS HD MA 5.1-Mix verfügt. Die deutsche Synchronfassung wird bei beiden Blu-ray-Varianten im Dolby Digital 5.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und Making of-Feauturettes geplant.
- Like A Complete Unknown [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Like A Complete Unknown [Blu-ray] bei Amazon.de
- Like A Complete Unknown [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Like A Complete Unknown [Blu-ray] bei jpc.de
