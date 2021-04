News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

John Carpenters "Die Klapperschlange" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Birnenblatt veröffentlicht den John Carpenter-Klassiker "Die Klapperschlange" (Escape from New York) auf Ultra HD Blu-ray. Diese soll voraussichtlich am 25.10.2021 erscheinen und wird in einer verdelten "Piece of Art Box" inklusive 24-seitigem Booklet präsentiert. Darüber hinaus sind noch zwei limitierte Mediabooks mit Soundtrack-CD in zwei verschiedenen Cover-Varianten geplant.

Bereits jetzt ist "Die Klapperschlange" in 4K bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich. Bei iTunes ist auch die Fortsetzung Flucht aus L.A. in 4K erhältlich.

alternativ: