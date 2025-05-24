News

Neuer "Das Kanu des Manitu"-Trailer online

Constantin Film hat einen neuen Trailer für "Das Kanu des Manitu" veröffentlicht:

Die Fortsetzung von Michael Bully Herbigs Erfolgs-Komödie aus dem Jahr 2001 soll am 14.08.2025 in den deutschen Kinos starten.

"Der Schuh des Manitu" erscheint am 31.07.2025 erstmals auf Ultra HD Blu-ray.

bereits erhältlich:

