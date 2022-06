News

LG präsentiert neue Design- und Lifestyle TVs mit OLED evo-Technologie

Bildquelle: LG

Während der Milan Design Week hat LG die aktuelle OLED Objet Collection vorgestellt. Die Lifestyle TVs Easel (65Art90) und Posé (LX1) sollen die visuelle Performance von LG OLED-Fernsehern mit besonders elegantem Design kombinieren.

"Easel" bedeutet auf Deutsch übersetzt Staffelei und setzt auf einen derart gestalteten Standfuß. Besonderheit ist auch das bewegliche Cover aus Stoff, dass mit der Fernbedienung gesteuert werden kann. LG OLED evo-Technologie und der alpha9 Gen5 AI Prozessor ist integriert. Auf akustischer Seite bringt der Fernseher ein 80 Watt 4.2-Kanal Soundsystem mit.

Der Posé ist besonders flach und soll sich besonders einfach in jede Raumdeko integrieren. Mit eleganten Kurven und dezenter Farbgebung will er von jedem Blickwinkel eine gute Figur machen und bringt laut Hersteller ein besonders effektives Kabelmanagement mit. Auch beim LG Posé steckt OLED evo drin und wenn der TV nicht verwendet wird, kann man per Gallery Mode Photographien und Kunstwerke anzeigen lassen.

Die beiden TVs der LG OLED Objet Collection sollen ab dem dritten Quartal 2022 in Europa verfügbar sein.

Bereits Ende Juni bringt LG außerdem die auf 501 Exemplare limitierte "Star Wars LG OLED evo TV"-Sonderedition in den Handel.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.