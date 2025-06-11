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Lagerverkauf bei HifiPilot: Bis zu 70% Rabatt wegen Umzug

Bildquelle: HifiPilot

Aufgrund des bevorstehenden Standortwechsels startet HifiPilot einen großen Lagerverkauf mit bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte Artikel. Die Aktion läuft bis einschließlich 30. Juni 2025 – solange der Vorrat reicht.

Interessierte können sich telefonisch unter 07232 / 3640155 oder per E-Mail an kontakt@hifipilot.de melden. Das HifiPilot-Team berät individuell und stellt auf Wunsch persönliche Angebote zusammen.

Alle weiteren Infos unter: https://www.hifipilot.de/

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