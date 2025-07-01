News

Künstliche Intelligenz im Fokus bei Samsung auf der IFA 2025

Bildquelle: IFA Management GmbH

Samsung wird auch auf der 101. IFA dabei sein und stellt die neuesten Produkte und Services für das Smart Home vor. Neben dem TV- und Audio-Line-up soll es vorrangig in interaktiven, immersiven Räumen um das Zusammenspiel AI-gestützter Geräte und Services gehen.

Die IFA findet in diesem Jahr vom 05. bis 09. September in Berlin statt, Samsung wird erneut im City Cube präsent sein. Der Hersteller möchte zeigen, wie Künstliche Intelligenz jetzt und in Zukunft helfen kann, das Smart Home noch komfortabler, individueller und effizienter zu gestalten. Besucher sollen dabei selbst entdecken können, wie neue mobile Geräte, Fernseher, Laptops und Hausgeräte von Samsung die KI nutzen, um das tägliche Leben besser und einfacher zu machen.

Noch vor dem offiziellem Messestart findet am 04. September die Samsung Pressekonferenz statt. Weitere Details sollen in Kürze folgen.

