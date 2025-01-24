News
"Konklave" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
24.01.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "Konklave" (Conclave) im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Vatikan-Thriller von "Im Westen nichts Neues"-Regisseur Edward Berger mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini soll am 07.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.
Das Bonus-Material besteht aus einem Audiokommentar von Edward Berger sowie dem Featurette "Inside Conclave".
