News

"Van Der Graaf Generator: World Record" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Cherry Red veröffentlicht "Van Der Graaf Generator: World Record" als Blu-ray Disc/CD-Set und LP-Neuauflage. Das remasterte Album der Band mit Peter Hammill, Hugh Banton, David Jackson und Guy Evans aus dem Jahr 1976 wird auf Blu-ray Disc mit einem neuen 5.1-Mix von Stephen W Tayler und einem Promo-Video präsentiert. Die beiden CDs enthalten das remasterte Original-Album inklusive einem Promo-Track sowie den neuen Stephen W Tayler Stereo-Mix. Der Lackschnitt für die LP-Edition wurde in den Abbey Road Studios angefertigt.

Der Verkaufsstart ist für den 28.03.2025 geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.