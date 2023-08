News

Klipsch stellt neue Aktivlautsprecher R40PM und R50PM vor

Bildquelle: Klipsch

Klipsch stellt den The Sevens und The Nines die neuen Aktivlautsprecher R40PM und R50PM zur Seite. Neben Bluetooth und weiteren Digitalanschlüssen verfügen die neuen Aktiven "All-in-One"-Anlagen auch über einen Phono-Eingang. Gesteuert werden die Komponenten per Fernbedienung oder Drehrad am Master-Lautsprecher.

Die gesamte Technik des Vorverstärkers, D/A-Wandlers und der Steuerung sind in der Masterbox integriert. Optisch lässt sich der TV verbinden, über den USB-Port ein Computer und der integrierte Phono-Vorverstärker vereinfacht den Anschluss eines Plattenspielers mit MM-System. Auch ein Subwoofer-Ausgang ist an Bord.

Bestückt sind die beiden Aktivlautsprecher mit einem Hochtonhorn der neuesten Generation von Klipsch und den bewährten Cerametallic-Tieftönern. Die R40PM bieten eine Dauerleistung von 70 Watt, die R50PM sind mit 120 Watt RMS und einem größeren Tieftöner etwas leistungsfähiger.

Klipsch R40PM und R50PM sind in Holzoptik Walnuss oder Esche Schwarz zu folgenden Preisen verfügbar:

Klipsch R40PM: 549 Euro

Klipsch R50PM: 649 Euro

