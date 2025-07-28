News

"Der Schuh des Manitu" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Constantin Film veröffentlicht "Der Schuh des Manitu" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Michael Bully Herbig aus dem Jahr 2001 erscheint am 24.07.2025 mit deutschem DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant. Die Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" soll am 14.08.2025 in den deutschen Kinos starten.

Update: Am 14.11.2025 erscheint auch die Bully-Komödie "Erkan & Stefan" als "25 Jahre Jubiläumsausgabe" auf Blu-ray Disc.

Der Schuh des Manitu [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,35:1

Ton: DTS-HD 5.1 (Deutsch), Dolby Digital 2.0 (Deutsch), Hörfilmfassung (Deutsch)

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial

- Audiokommentar mit Bully & Rick

- Making of - Die Legende

- Outtakes

- Making of - Visual Effects

- Making Up - Grauer Star

- Musikvideo

- Urlaubsdias Winnetouch

- Winnetouchs neue Diashow

- Der Schuh des Abahachi

- Ein Schuh geht um die Welt

