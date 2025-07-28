"Der Schuh des Manitu" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Constantin Film veröffentlicht "Der Schuh des Manitu" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Michael Bully Herbig aus dem Jahr 2001 erscheint am 24.07.2025 mit deutschem DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant. Die Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" soll am 14.08.2025 in den deutschen Kinos starten.
Update: Am 14.11.2025 erscheint auch die Bully-Komödie "Erkan & Stefan" als "25 Jahre Jubiläumsausgabe" auf Blu-ray Disc.
- Der Schuh des Manitu [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Schuh des Manitu [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Der Schuh des Manitu [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 2,35:1
Ton: DTS-HD 5.1 (Deutsch), Dolby Digital 2.0 (Deutsch), Hörfilmfassung (Deutsch)
Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial
- Audiokommentar mit Bully & Rick
- Making of - Die Legende
- Outtakes
- Making of - Visual Effects
- Making Up - Grauer Star
- Musikvideo
- Urlaubsdias Winnetouch
- Winnetouchs neue Diashow
- Der Schuh des Abahachi
- Ein Schuh geht um die Welt
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.