"King Kong und die weisse Frau" erscheint auf Blu-ray Disc

MaRuMi FilmMotion veröffentlicht "King Kong und die weisse Frau" (King Kong) auf Blu-ray Disc. Der S/W King Kong-Film von Merain C. Cooper und Ernest B. Schoedsack aus dem Jahr 1933 erscheint voraussichtlich am 31.08.2024 mit deutscher Synchronfassung sowie englischem Originalton in DTS HD MA 2.0 und umfangreichem Bonus-Material auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray Disc-Mediabook wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Am 04.10.2024 erscheint außerdem Ernest B. Schoedsack "King Kongs Sohn" auf Blu-ray Disc.

King Kong und die weisse Frau (Blu-ray)

Bild: 4:3

Ton: Deutsch, Englisch DTS HD MA 2.0

Extras:

40-seitiges Booklet von Jean Rises

Bislang verschollene Originalsynchronfassung, Die Fabel von King Kong von 1933, neue Synchronfassung King Kong und die weiße Frau von 1952

Audiokommentare von Dr. Rolf Giesen, Lars Dreyer-Winkelmann sowie mit Ray Harryhausen und Ken Ralston, mit Fay Wray und Merian C. Cooper

Original-Kinorollenabtastung (SD, ca. 72 Min.)

King Kong Komplettfassung mit Mischsynchro 1933/1952 (ca. 105 Min.)

Kolorierte Fassung (SD, ca. 99 Min.)

Deutscher Vorspann 1933, deutscher Abspann 1933, deutsche Kinovorschau 1952, deutscher Vorspann 1952

Originaltrailer

King Kong und andere Kuscheltiere (inkl. Bericht über Willis OBrien)

Creation (Fragment eines Filmprojekts)

Filmmusik von Max Steiner

Die Spinnengruben-Szene

