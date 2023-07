News

KEF und Lotus präsentieren die LS60 Wireless Lotus Edition

Bildquelle: KEF

Die Kooperation von KEF und Lotus hat sich bereits mit dem Erfolg des KEF-Audiosystems im Lotus Emira Sportwagen und Lotus Eletre Hyper-SUV bewährt. Jetzt arbeiten die beiden britischen Kultmarken erneut zusammen und wollen gar eine ganze Kollektion von KEF x Lotus-Produkten für den Heim-Audiobereich vorstellen.

Den Anfang macht die LS60 Wireless Lotus Edition als ultimatives All-in-One-HiFi-Lautsprechersystem für zuhause. Das ultraschlanke und moderne Design in Kombination mit einem klassisch eleganten Finish wird mit der unverkennbaren Farbe des Lotus-Erbes vereint: British Racing Green.

Wer sich nochmal genau über die technischen Details und das enorme Leistungspotential der ultraschlanken KEF LS60 Wireless mit MAT, Uni-Q- und Uni-Core-Treibern sowie zahlreichen weiteren Schlüsseltechnologien informieren möchte, findet alle Informationen in unserem Testbericht (Klick!).

Die KEF LS60 Wireless Lotus Edition ist zum Preis von 7.999 Euro erhältlich.

"Wir bei KEF haben schon immer nach Audio-Perfektion gestrebt und wollen die Magie eines großartigen Klangs mit anderen teilen. Wir glauben, dass es für unsere Kunden nicht nur darum geht, den perfekten Klang zu produzieren, sondern auch um den Lebensstil und die Erfahrung, die damit einhergehen. In diesem Sinne arbeiten wir ständig an Innovationen und bahnbrechendem Design, um erstklassige Produkte herzustellen, die das beste Klangerlebnis bieten - eine Vision und Philosophie, die KEF und Lotus beide teilen. Wir haben eng zusammengearbeitet, um unsere Partnerschaft zu vertiefen, in deren Rahmen zwei britische Kultmarken bereits zusammengearbeitet haben, um ein außergewöhnliches Audioerlebnis für Lotus-Benutzer im Auto zu schaffen, und die nun mit einer Reihe von gemeinsam gebrandeten KEF x Lotus-Heim-Audioprodukten vom Auto auf das das Zuhause ausgeweitet wird, beginnend mit der LS60 Wireless Lotus Edition - ein neuer Meilenstein in unserer langfristigen Partnerschaft", sagt Grace Lo, Präsidentin und Leiterin des globalen Marketings bei KEF.



"Mit dem Erfolg von KEF-Audio im Sportwagen Emira und der Aussicht auf weiteren Erfolg im Eletre Hyper-SUV haben wir unsere Zusammenarbeit mit der Einführung des LS60 Wireless-Lautsprechers auf die Welt des Home-Audio ausgeweitet. Er wurde entwickelt, um den stromlinienförmigen Stil des Sportwagens zu unterstreichen; die Farbe ist von der historischen Lotus-Farbpalette inspiriert", sagt Yingjia Yao, Vice President der Group Lotus und Global Head of Lotus Life, "Diese äußerst aufregende Zusammenarbeit bedeutet ein neues Kapitel in Technik und Design zwischen zwei kultigen britischen Marken. Lotus und KEF teilen ihre Leidenschaft für Leistung, um ein außergewöhnliches Produkt zu entwickeln. In der 75-jährigen Geschichte von Lotus haben wir unseren Kunden immer ein außergewöhnliches Erlebnis versprochen. Mit dieser Partnerschaft lösen wir dieses Versprechen ein, indem wir herausragende Technik, klassenführende Leistung und Designinnovation mit Blick auf die Zukunft des Lifestyles bieten."

