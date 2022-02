News

KEF: Mu3 TWS-Kopfhörer direkt beim Hersteller 30 EUR günstiger

Die schicken und klangstarken KEF Mu3 TWS-In-Ears gibt es derzeit (solange der Vorrat reicht) in Silver Grey oder Charcoal Grey für 199 anstatt 229 EUR direkt in KEFs Online-Shop. Mit aktiver Geräuschunterdrückung, Bluetooth 5.0, ergonomischem Design und Umgebungsgeräusche-Modus sind die TWS-Kopfhörer modern ausgestattet. Die Laufzeiten des Akkus sind beeindruckend: 9 Stunden mit einer Ladung, plus gute 15 Stunden im (voll geladenen) Case. Und: Nur 5 Minuten Laden reicht schon wieder für 1 Stunde Verwendung.

