"Das Wunder in der 8. Straße" erscheint auf Blu-ray Disc
23.09.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Das Wunder in der 8. Straße" (Batteries not included) auf Blu-ray Disc. Das Science Fiction-Abenteuer von Matthew Robbins aus dem Jahr 1987 mit Hume Cronyn, Jessica Tandy und Frank McRae erscheint am 11.12.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook.
Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Interviews, Trailer, eine Bildergalerie und ein Booklet geplant.
