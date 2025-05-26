News

"Jurassic Park" & "Jurassic World"-Trilogien erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

26.05.2025 (Karsten Serck)

Universal veröffentlicht die "Jurassic Park" und "Jurassic World"-Trilogien erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die Filme erscheinen am 03.07.2025 als Trilogie-Boxsets im Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Laut US-Informationen sollen die Neuauflagen neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützen und mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

