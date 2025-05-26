News
"Jurassic Park" & "Jurassic World"-Trilogien erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
26.05.2025 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht die "Jurassic Park" und "Jurassic World"-Trilogien erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die Filme erscheinen am 03.07.2025 als Trilogie-Boxsets im Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Laut US-Informationen sollen die Neuauflagen neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützen und mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Jurassic World Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Jurassic World: Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World: Ein neues Zeitalter [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.