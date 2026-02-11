News

Audio Reference übernimmt Vertrieb von SME in Deutschland

Bildquelle: Audio Reference

Der Hamburger High-End-Vertrieb Audio Reference ist ab sofort offizieller Deutschland-Distributor der britischen Traditionsmarke SME. Das Unternehmen aus dem Norden stärkt damit sein Engagement im High-End-Segment und feiert die Rückkehr eines der renommiertesten Spezialisten für analoge Wiedergabe am deutschen Markt.

1946 von Alastair Robertson-Aikman gegründet, erlangte SME ab 1959 mit der Entwicklung eigener Tonarme weltweite Anerkennung. Besonders die Modelle Series II 3009/3012 sowie der legendäre Series V setzten über Jahrzehnte Maßstäbe in Präzision, Lagertechnik und Resonanzkontrolle. Seit 1991 fertigt der Hersteller auch komplette Laufwerke, beginnend mit dem Model 30 bis hin zum aktuellen Flaggschiff Model 60. Charakteristisch für SME ist, dass kein klassisches "reines Masselaufwerk" verwendet wird, sondern ein Konzept, welches Masse und mechanische Entkopplung kombiniert. Klassische Subchassis-Prinzipien werden dabei mit moderner Dämpfungstechnik vereint.

Die Partnerschaft zwischen Audio Reference und SME umfasst Tonarme und Plattenspieler, darunter Modelle wie Model 12, Model 30 und Model 60.

Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani über die Vertriebspartnerschaft:

„SME steht für analoge Wiedergabe auf absolutem Referenzniveau. Die außergewöhnliche Tiefe der Ingenieurskunst, die konsequente Fertigung im eigenen Haus und die kompromisslose Ausrichtung auf Klangqualität passen perfekt zu unserer Philosophie in Hamburg. Es ist uns eine Ehre, die Analoglegende SME wieder stärker zu den Kunden zu bringen. Wir sind überzeugt, dass diese einzigartigen Produkte wieder mehr Menschen für HiFi begeistern werden.“

