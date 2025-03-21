News
Martin Campbells "Dirty Angels" erscheint auf Blu-ray Disc
21.03.2025 (Karsten Serck)
Eurovideo veröffentlicht "Dirty Angels" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von James Bond-Regisseur Martin Campbell mit Eva Green, Ruby Rose und Maria Bakalova über eine Elite-Einheit, die von der ISIS entführte Schulmädchen befreien soll, erscheint am 22.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.