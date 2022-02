News

"John Williams - The Berlin Concert" jetzt mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc

Die Deutsche Grammophon hat "John Williams - The Berlin Concert" am 04.02.2022 auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Das Doppel-Set mit zwei CDs und zwei Blu-ray Discs mit Highlights aus Klassikern wie Star Wars, Indiana Jones und Harry Potter präsentiert die John Williams-Kompositionen auf Blu-ray Disc als Dolby Atmos-Mix, der sowohl inklusive Video als auch als reine Audio-Version zur Auswahl steht.

"John Williams - The Berlin Concert" ist neben der "Deluxe Edition" mit Blu-ray Disc & CD auch als Doppel CD-Set sowie als Doppel-Vinyl-Edition erhältlich.

bereits erhältlich:

"John Williams - The Berlin Concert" Tracklisting

CD / Blu-ray Disc 1

1 Applaus

2 Olympic Fanfare and Theme

3 Excerpts aus Unheimliche Begegnung der dritten Art

4 Moderation

5 Suite aus Far and Away

6 Moderation

7 Hedwig’s Theme aus Harry Potter und der Stein der Weisen

8 Nimbus 2000 aus Harry Potter und der Stein der Weisen

9 Harry’s Wondrous World aus Harry Potter und der Stein der Weisen

10 Theme aus Jurassic Park

11 Superman March

CD / Blu-ray Disc 2

1 Moderation

2 Scherzo for Motorcycle and Orchestra aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

3 Marion’s Theme aus Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes

4 Raiders March aus Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes

5 Moderation

6 Elegy for Cello and Orchestra (mit Bruno Delepelaire)

7 Moderation

8 The Adventures of Han aus Solo: A Star Wars Story

9 Yoda’s Theme aus Star Wars: Das Imperium schlägt zurück

10 Throne Room & Finale aus Star Wars: Eine neue Hoffnung

11 Moderation

12 Princess Leia’s Theme aus Star Wars: Eine neue Hoffnung

13 Flying Theme aus E.T. – Der Außerirdische

14 The Imperial March aus Star Wars: Das Imperium schlägt zurück

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.