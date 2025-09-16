News

"John Rambo" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update 2)

Leonine veröffentlicht "John Rambo" auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray erscheint am 31.01.2025 als Mediabook und wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Der lange Zeit indizierte "Extended Cut" des Action-Klassikers mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 2008 wurde kürzlich von der FSK im Rahmen einer Neuprüfung ab 18 Jahren freigegeben. Das Mediabook beinhaltetet eine Ultra HD Blu-ray mit der "Uncut-Version" sowie zwei einzelne Blu-ray Discs mit der "Uncut-Version" und der im englischen Originalton mit Untertiteln präsentierten "Extended Version".

Update: Das 4K-Mediabook erscheint am 30.05.2025 noch einmal als "Remastered Edition" mit optimierter Bildqualität und neuem Booklet. Wer mit der Bildqualität der Erstauflage nicht zufrieden ist, kann mit einer Kopie des Kaufbelegs eine Austausch-Disk per E-Mail an info-distribution@leoninestudios.com anfordern.

Update 2: Am 05.12.2025 erscheint "John Rambo" noch einmal einzeln auf Blu-ray Disc sowie bereits am 24.10.2025 als wattiertes Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

bereits erhältlich:

