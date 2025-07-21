News

"John Lees' Barclay James Harvest: Relativity" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Cherry Red veröffentlicht "John Lees' Barclay James Harvest: Relativity" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das im Verlauf mehrerer Jahre entstandene Album mit rund 78 Minuten Laufzeit erscheint als einfache CD und als Vinyl-Edition auf zwei Schallplatten sowie als "Limited Deluxe Edition" mit einer zusätzlichen CD mit den Highlights eines bisher unveröffentlichten Konzerts von John Lees' Barclay James Harvest aus dem Mai 2009 und einer Blu-ray Disc mit einem Surround-Mix von Stephen W Tayler, der bereits die Deluxe Editionen von "Philharmonic" und "Once Again" betreute.

Der Verkaufsstart ist für den 17.10.2025 geplant.

bereits erhältlich:

