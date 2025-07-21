News

HEOS Update: Qobuz direkt in der App und weitere neue Funktionen

Bildquelle: D&M / HiFi Forum Baiersdorf

Die HEOS Streaming-Plattform hat erneut ein Firmware-Update erhalten. Nachdem rund um die High-End die Qobuz Connect-Funktion verfügbar wurde, kann man ab dem 30. Juli 2025 auch direkt in der HEOS App auf Qobuz zugreifen und hochauflösende Musik vom beliebten Streaming-Dienst streamen.

Darüber hinaus wurden einige Komfortfunktionen optimiert, der beim Öffnen der App angezeigte Startbildschirm kann nun konfiguriert werden, außerdem gibt es nun Zeitsuche sowie 30-Sekunden-Vorwärts- und Rückwärtssprung bei TuneIn-Podcasts.

Außerdem hat man den Demo-Modus optimiert, was dem Fachhandel zugute kommt und es ermöglicht, Produkte ohne Netzwerkverbindung vollständig zu präsentieren.

Im Rahmen des HEOS Firmware-Updates nennt Denon & Marantz auch einige Features für ausgewählte Heimkino-Komponenten. Interssant ist zum Beispiel eine neue Menüoption zur Optimierung der grafischen Overlay-Benutzeroberfläche, die jetzt im Seitenverhältnis 21:9 verfügbar ist und damit die Bedienung in Kombination mit Cinemascope-Leinwänden vereinfacht. Das gilt für die Geräte Cinema 70s, Cinema 60, Cinema 50, Cinema 40, AV10, Stereo 70s, Cinema 30 und AV20. Hier wurden auch 70Hz zu den Crossover- und Filtereinstellungen hinzugefügt.

Alle neuen Funktionen findet man in der Übersicht hier: https://support-de.marantz.com/

