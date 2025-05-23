News

"Jethro Tull: Still Living In The Past" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

23.05.2025 (Karsten Serck)

Jethro Tull veröffentlichen die Compilation "Still Living In The Past" aus dem Jahr 1972 als umfangreiches Set mit Blu-ray Disc und fünf CDs. Diese enthalten neben den Originalabmischungen auch neue Remixe von Steven Wilson sowie das Konzert "Live At Carnegie Hall 1970". Die Blu-ray Disc verfügt über Abmischungen der Aufnahmen in DTS 5.1 und High Resolution Stereo sowie vier Video-Promos. Der Steven Wilson-Remix wird auch einzeln als Doppel-LP angeboten.

Der Verkaufsstart ist für den 11.07.2025 geplant.

bereits erhältlich:

