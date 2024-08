News

"Jimi Hendrix: Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & LP

Sony veröffentlicht im September "Jimi Hendrix: Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die Sammlung enthält 39 überwiegend bislang unveröffentlichte Songs, die kurz vor dem Tod von Jimi Hendrix 1970 eingespielt wurden und wird als 3 CD/Blu-ray Disc-Set oder alternativ als 5 LP/Blu-ray Disc-Set angeboten.

Die Blu-ray Disc enthält das komplette Album "First Rays Of The New Rising Sun" mit einem neuen 5.1 Surround-Mix sowie die drei Bonus-Titel “Valleys Of Neptune”, “Pali Gap” und “Lover Man”. Zusätzlich ist auf der Blu-ray Disc die Dokumentation "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" über die Geschichte des Tonstudios von Jimi Hendrix in New York dabei.

Der Verkaufsstart ist für den 13.09.2024 geplant.

